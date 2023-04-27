حادثة ملبنة "الإيدوغ" .. وزارة الفلاحة توضح

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول الفيديو المتعلق بحادثة احتجاج أحد منتجي الحليب الطازج ومحاولة إتلاف منتوجه أمام ملبنة "الإيدوغ" بولاية عنابة، مشيرة إلى أنه تضمن "معلومات مغلوطة ومغرضة".

وجاء في البيان أنه "تبعا للفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 25 أفريل، والمتضمن احتجاج أحد المربين ومحاولة إتلاف الحليب الطازج أمام ملبنة الإيدوغ بولاية عنابة، قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة بنفس التاريخ على الساعة السادسة صباحا، وهذا من أجل التأكد من ادعاءات هذا المربي".

وقام المربي في هذا الفيديو بالاحتجاج بعدما رفضت هذه الملبنة العمومية، التابعة لمجمع "جيبلي"، استلام حليبه الطازج، قبل أن يتلف منتوجه. واعتبرت الوزارة أن ذلك يمثل "تصرفا غير مسؤولا"، مضيفة أن المربي قام بنشر معلومات مغلوطة ومغرضة، هدفها الإساءة لحسن سير الملبنة العمومية وتغليط الرأي العام".

ووفقا للبيان، تبين بعد المعاينة والاطلاع على التحاليل الموجودة على مستوى ملبنة الإيدوغ، عدم مطابقة درجة الحموضة للقواعد المنصوص عليها في دفتر الشروط الممضي من طرف منتج الحليب الطازج لاسيما المادة الخامسة منه، حيث فاقت نسبة الحموضة 20 بالمائة،مما يستوجب على الملبنة رفض استلام مادة الحليب من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والمواطنين.

وذكرت الوزارة في هذا السياق بأن المربي المعني "قد استفاد من كافة أجهزة الدعم والامتيازات المادية المقدمة من طرف الدولة، لاسيما أجهزة وأحواض التبريد، ومساعدة مالية معتبرة لاقتناء شاحنة نقل الحليب في ظروف صحية مقبولة". وبالنظر إلى الآثار المترتبة عن هذا التصرف الذي يعتبر "سابقة خطيرة"، فإن "المجمع العمومي جيبلي، وطبقا للقانون المعمول به، سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لدى الجهات القضائية للحد من هذه التصرفات والتصريحات الكاذبة والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام"، وفق ذات البيان.