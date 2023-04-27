الوزير الأول يجري مباحثات مع السفير الصيني

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأضاف نفس المصدر أن اللقاء، الذي جرى بقصر الحكومة، شكل "فرصة للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-الصينية ورغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية".

كما تناولت المحادثات بين الطرفين --يضيف البيان-- "السبل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الأهمية الاستراتيجية، التي سطرها البلدان".