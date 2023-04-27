بلعابد ينتقد عزل "تلاميذ التوحد" خلال الامتحانات

اعتبر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن عملية عزل التلاميذ المصابين باضطراب التوحد خلال الامتحانات ليس بالقرار الصائب.

وأضاف المتحدث، في ندوة صحفية عقدت بثانوية مصطفى بن بولعيد على هامش زيارة تفقد لقطاعه بولاية باتنة، أن تلاميذ أو طلبة التوحد يملكون ذكاء خارق ولهم مشكلة وحيدة وهي التواصل مع بقية المجتمع وهو ما يستدعي أن يتم وضعهم برأيه في ظروف عادية مع بقية الممتحنين بهدف إدماجهم مع أقرانهم لأنهم يملكون القدرة على الكتابة والنظر

وبالتالي يجب جعلهم عاديين من باب تمكينهم من عملية الإدماج والاندماج وأبعادهم عن فكرة أنهم غير عاديين وهم فئة لا تختلف عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم تحديات بصرية وحركية تستدعي تمكينهم من ظروف أخرى لاجتياز الامتحانات.