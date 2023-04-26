المصائب تتوالى على شتي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، تلقيه قرار لجنة المنازعات، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتعلق بقضية اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي.

وحسب ذات المصدر فقد ألزم القرار لاعب نادي أنجيه بدفع مبلغ 970 ألف أورو للترجي مع غرامات التأخير، إضافة إلى إيقاف اللاعب عن المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر.

كما قررت لجنة المنازعات إلزام نادي أنجيه بالتضامن مع اللاعب في دفع هذا المبلغ مع منع النادي الفرنسي من تسجيل اللاعبين الجدد لفترتين متتاليتين.

وكانت محكمة أنجيه قد أصدرت في بداية الشهر الحالي حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق شتي بتهمة الاعتداء الجنسي وذلك بعد شكوى من شابة زعمت أن الظهير الايسر تحرش بها في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي.