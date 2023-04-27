أشغال ملعب الدويرة .. غلق مؤقت لهذا الطريق

أعلنت ولاية الجزائر تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية ومحول الطرق بابا حسن-الدويرة لوضع الدعائم للجسر الجديد المؤدي لملعب الدويرة.

وجاء في بيان الولاية "في إطار أشغال وضع الدعائم للجسر الجديد العابر للطريق الاجتنابي الثاني المؤدي لملعب الدويرة، تعلم ولاية الجزائر كافة مستعملي هذا الطريق أنه سوف يغلق مؤقتا في وجه حركة المرور بداية من الخميس27 إلى غاية الأحد 30/04/2023 من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا".

وسيتم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على المحاور المجاورة، الخرايسية الدويرة، كما يلي بالنسبة للقادمين من:

بئر توتة - زرالدة: على مستوى مدخل محول الطرق الخرايسية (الطريق الوطني رقم 63) حتى الطريق الوطني رقم 36 الدويرة نحو بابا حسن للالتحاق بمحول الطرق الجنوبي الثاني نحو زرالدة وبابا حسن.

زرالدة - بئر توتة: على مستوى مدخل محول الطرق الجنوبي الثاني نحو الطريق الوطني رقم 36 الدويرة ثم محول الطرق مع الطريق الوطني رقم 63 الدويرة مرورا بالخرايسية للالتحاق بمحول الطريق الجنوبي الثاني نحو بئر توتة.

المخطط المرفق: