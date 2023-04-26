مولودية وهران، وفاق سطيف .. مستجدات عملية نقل الملكية

تسير عملية نقل ملكية ناديا مولودية وهران ووفاق سطيف نحو الشركتين العموميتين "هيبروك" و"سونلغاز" في الطريق الصحيح.

وتم، اليوم الخميس، عقد جلسة عمل ترأسها والي وهران سعيد سعيود مع ممثلي شركة "هيبروك" وممثلي النادي الهاوي لفريق مولودية وهران.

ونشط الوالي ندوة صحفية أجاب فيها على أسئلة الصحفيين حول الملف ومستقبل الفريق المتجه إلى أن يكون تحت تسيير شركة "هيبروك".

وأكد الوالي تحقيق تقدم كبير في الملف بعد تقديم العديد من الوثائق للشركة العمومية، كاشفا عن اجتماعات جديدة بداية من الأسبوع المقبل لتسريع عملية نقل الملكية.

تصريحات الوالي:

من جهتها، نشرت إدارة وفاق سطيف بيانا حول فحوى اجتماع بين رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار وممثلي مجمع "سونلغاز".

وجاء في بيان إدارة النسر الأسود "انعقد صبيحة يوم الخميس، اجتماع بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، حضره عن نادي وفاق سطيف، رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار، حسين بلعباس نائب رئيس مجلس الإدارة، الخبير الاقتصادي محمد يحياوي، الذي يسهر على متابعة هذا الملف، نبيل بن نية محامي الفريق، بلوط الطاهر محاسب الفريق، أمين العام جمال سعد هلال، وإطارات سامية من إدارة مجمع سونلغاز".

وأضاف ذات البيان "تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى عدة نقاط تتعلق بملف اقتناء مجمع سونلغاز، للأسهم في النادي، وكان اللقاء بين الطرفين مثمرا، وتؤكد إدارة وفاق سطيف أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح".