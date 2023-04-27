الجزائر-النيجر: الاتفاق على دوريات مشتركة في الحدود

استقبل قائد الناحية العسكرية السادسة، اللواء محمد عجرود، نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، العميد إبراهيم عيسى بولاما، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه، و"في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر، حل بإقليم الناحية العسكرية السادسة يوم 25 أفريل 2023، العميد إبراهيم عيسى بولاما، نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، على رأس وفد عسكري، حيث استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة".

وخلال هذه الزيارة --يضيف البيان-- "ترأس اللواء محمد عجرود اجتماعا تنسيقيا مع الوفد النيجري الضيف، بحضور اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي، تباحث فيه الطرفان سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية".

وفي هذا الصدد، "تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر"، يتابع المصدر ذاته. وخلال هذا الاجتماع، أكد العميد إبراهيم عيسى بولاما على "تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة"، كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على "استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي".

وفي ختام اللقاء، "أمضى الطرفان على محضر الاجتماع وتبادلا هدايا رمزية، ليوقع بعدها نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية على السجل الذهبي للناحية العسكرية السادسة"، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.