أهم الطائرات التي تقتنيها الجزائر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن المنح المؤقت لصفقتها الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة, لشركتي تصنيع الطائرات بوينغ وايرباص.

وجاء في إعلان المنح المؤقت المنشور على الموقع الالكتروني للشركة، ان صفقة الطائرات ذات السعة المتوسطة قد تم منحها إلى الشركة الأمريكية بوينغ في حين تم منح صفقة الطائرات ذات السعة الكبيرة الى الشركة الأوروبية ايرباص.

وأضاف المصدر ذاته، ان بوينغ ستزود الخطوط الجوية الجزائرية بـ 8 طائرات من نوع B737-9 Max (سعة 170-210 مقعد).

أما شركة ايرباص فستوفر للشركة الوطنية 5 طائرات من نوع A330-900 (سعة 280-320 مقعد) و2 أخريين من نوع A350-1000 (سعة 350-450 مقعد).

وأوضح موقع الشركة أن هذه النتائج جاءت "تماشيا مع إجراء إبرام الصفقات الخاص بمؤسسة ش.ع.إ /ش.ذ.أ الخطوط الجوية الجزائرية"، على اثر الاستشارة رقم 01/AH-DG/2022، المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة.

كما اطلقت الخطوط الجوية الجزائرية من جانب اخر، استشارة دولية تهدف إلى "الايجار العملياتي لأسطول قد يصل إلى 10 طائرات".

ويتعلق الامر، حسب ذات الموقع، بـ 6 طائرات ذات السعة الكبيرة (أربع طائرات A330-200/300 GE و اثنتين A330-900)، وكذا 4 طائرات أخرى ذات سعة متوسطة من طراز (طائرتان B737-800 واثنتين B737-9 Max).

وتابع المصدر ذاته، ان هذه الاستشارة موجهة "بشكل حصري لشركات التأجير وشركات النقل الجوي والمصنعين الذين يتوفرون على التراخيص (اعتمادات و شهادات او وثائق اخرى) التي تسير نشاط التأجير العملياتي للطائرات المستخدمة في النقل المدني التجاري".

أما أخر اجل لاستلام العروض فقد حدد في 22 ماي المقبل، حسبما جاء في الاعلان المنشور في ذات الموقع الالكتروني.