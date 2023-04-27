إلحاق ملعب مانديلا بديوان المركب الأولمبي

قرر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم، إلحاق ملعب نيلسون مانديلا بديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف".

ويندرج القرار، الذي يسبق بيومين انطلاق كأس إفريقيا للأمم تحت 17 عاما التي تحتضنها الجزائر ما بين 29 أفريل و 19 ماي 2023، في سياق ضمان أفضل تسيير للملعب الجديد الذي ظل منذ تدشينه فاقدا للإطار القانوني من حيث هيئة التسيير.

ويضمن إلحاق ملعب نيلسون مانديلا، رسميا، بديوان المركب الأولمبي، كذلك، تكفل ديوان المركب الأولمبي به في إطار قانوني واضح، خاصة من جانب تبرير المصاريف الخاصة به والتي تقع، إلى غاية اليوم، على عاتق الديوان، الذي يتم الاستنجاد على الدوام بعماله وإطاراته لتنظيم التظاهرات الكروية الكبرى وصيانته.

وموجب القرار، أصبح ملعب نيلسون مانديلا ببراقي أحد وحدات ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، وتحت مسؤولية المدير العام للديوان، وليس المدير الحالي للملعب الذي أصبح، تابعا من حيث سلطة اتخاذ القرارات الكبرى، إلى المدير العام للديوان.