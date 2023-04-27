الطارف: حصيلة المضاربة والتهريب الحدودي

كشفت قيادة المجموعة الأقليمية الولائية للدرك الوطني بولاية الطارف عن نشاط وحداتها المختصة في التهريب الحدودي وقمع الغش خلال شهر رمضان عن حجز 2017 لتر من زيت المائدة مخزنة للمضاربة في عمليات مداهمة وتفتيش ضمن مكافحة قمع الغش مع توقيف 46شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 الى 45 سنة ، وتقديمهم أمام الجهات المختصة أقليميا بجنحة المضاربة وتهريب السلع ، وفي التهريب الحدودي سجلت نفس الوحدات وفي نفس الفترة 5 عمليات في محاربة التهريب الحدودي وقد حجزت 3580 لتر من الوقود " مازوت " مع 316 دلو و108 لتر من البنزين كانت معدة للتهريب على الحدود باستعمال 56 حمارا.