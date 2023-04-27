آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

الطارف: حصيلة المضاربة والتهريب الحدودي

مجتمع
27 افريل 2023 ()
أ ، ملوك
0 قراءة
+ -

كشفت  قيادة المجموعة الأقليمية الولائية للدرك الوطني بولاية الطارف عن  نشاط وحداتها  المختصة في  التهريب  الحدودي  وقمع  الغش  خلال  شهر  رمضان  عن  حجز 2017 لتر من  زيت  المائدة  مخزنة للمضاربة  في  عمليات مداهمة  وتفتيش ضمن مكافحة  قمع  الغش  مع  توقيف 46شخصا  تتراوح  أعمارهم  بين 25 الى 45  سنة ،  وتقديمهم أمام  الجهات المختصة  أقليميا  بجنحة المضاربة  وتهريب  السلع ،  وفي  التهريب الحدودي سجلت نفس  الوحدات  وفي  نفس  الفترة  5  عمليات في  محاربة  التهريب  الحدودي  وقد  حجزت 3580 لتر من  الوقود " مازوت "  مع 316  دلو   و108  لتر  من  البنزين  كانت معدة  للتهريب على  الحدود باستعمال 56 حمارا.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • شروط جديدة لاختيار "المير" وتقليص ...

    4337 قراءة

  • الجزائر تترشح لاحتضان كأس إفريقيا ...

    3973 قراءة