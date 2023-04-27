موجة حر شديدة تجتاح 22 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة حر شديدة، على شمال غرب وجنوب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة ستتعدى 38 درجة وتتجاوز 42 درجة مئوية على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، والبويرة، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بالإضافة إلى بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، وعين صالح، وذلك إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت ذات المصالح، إلى أن أمطارا غزيرة تجتاح ولاية تمنراست، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.