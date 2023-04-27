تخصيص حافلات لنقل الأنصار إلى ملعب براقي

قامت ولاية الجزائر، بتخصيص مواقع لتجميع ونقل الأنصار إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي ذهابا وإيابا، خلال كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وأوضحت ولاية الجزائر في بيان عبر صفحتها الرسمي على "الفايسبوك"، أنه في "إطار تسهيل عملية نقل المناصرين لحضور مباريات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستجرى بملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بولاية الجزائر، تم الاتفاق مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ETUSA على تخصيص حافلات من 7 مواقع لتجميع ونقل المناصرين إلى الملعب ذهابا وإيابا، خلال كل الأيام التي تجرى فيها المباريات".

والمواقع السبعة المخصصة لعملية تجميع ونقل المناصرين هي كل من:

ـ أمام محطة المعدومين بالعناصر.

ـ حظيرة منتزه الصابلات.

ـ حظيرة المركب الأولمبي – محمد بوضياف.

ـ أمام محطة القطار – الخروبة.

ـ أمام محطة القطار – الحراش.

ـ أمام محطة القطار – بئر توتة.

ـ أمام محطة القطار – بابا علي.

وأضاف ذات المصدر، أن تكلفة النقل ذهابا وإيابا مُقدرة بـ 100 دينار للمناصر، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية وتذكرة المباراة.