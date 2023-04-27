غليزان: توقيف شبكة إجرامية تروج السموم

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي أرهيو في غليزان من توقيف شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب متكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه من قبل العدالة مع حجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، واسترجاع دراجة نارية محل بحث مع حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وهذا بعد ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا محل بحث من لدن الجهات القضائية بموجب حكم قضائي، يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي بمدينة وادي أرهيو.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه مع شريكه. وبعد تفتيش مسكنه العائلي تم حجز كمية من الكيف المعالج. ومواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص إلى محكمة عمي موسى وبعد تفتيش مسكن شريكه الثاني عثر بحوزته على كمية من المخدرات، وأقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 89500 دج من عائدات الترويج، كما تم العثور بداخل دراجته النارية على كمية أخرى من المؤثرات العقلية.

بعد استكمال الاجراءات القانونية أنجز ملف جزائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.