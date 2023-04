Températures caniculaires dans plusieurs wilayas

Le BMS précise que des températures oscillant entre 38° et 42° concerneront jusqu’à minuit, les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Médéa, Bouira, Ain Temouchent, Oran et Mostaganem, Ben Abbès, Tindouf, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah.