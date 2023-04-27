هذه هي القيمة السوقية لـ "الخضر"

بلغت القيمة السوقية للمنتخب الوطني الجزائري، التي تشمل أسعار كافة لاعبيه الدوليين، أزيد من 185 مليون أورو.

وحسب موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت"، فإن محاربي الصحراء، يعتبرون من بين أغلى المنتخبات العربية برصيد (185.55) مليون أورو.

ويحتل الخضر، المركز الثاني في قائمة أغلى المنتخبات العربية، بعد المنتخب المغربي بقيمة إجمالية تقدر بـ(310.1) مليون أورو، يلها المنتخب المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 112 مليون أورو.

وتصدر نجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، قائمة الأغلى في المنتخب الوطني، الذي تقدر قيمته السوقية بـ 40 مليون أورو، ويليه خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي النجم رياض محرز بنحو 30 مليون أورو.