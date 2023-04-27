الجلفة: انتحار شاب بمادة روح الملح بعين وسارة

اهتز، صباح اليوم الجمعة، سكان حي محمد صيفي بعين وسارة في الجلفة، على خبر وفاة شاب يبلغ من العمر 29 سنة، منتصف نهار أمس، بعد أن أقدم على عملية الانتحار بتناوله مادة روح الملح الحارقة التي تستعمل لبطاريات السيارات.

وحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر مقربة للحادثة، فإن المنتحر أقدم على فعلته من أمام بيته، حيث قام بشرب كمية هائلة من مادة روح الملح ليتم نقله لمستشفى المدينة وبعد أن تعذر إنقاذه من طرف الطاقم الطبي بذات المستشفى تم تحويله لمستشفى ولاية المدية ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إجراء عملية جراحية له.

من جهتها مصالح الأمن وفور وقوع الحادثة فتحت تحقيقا حول حيثيات هذه الحادثة الأليمة التي خلفت حزنا وأسى وسط السكان وأهل الضحية، يذكر أنه قبل هذه الحادثة بثلاثة أيام وقعت جريمة أخرى بنفس الحي بعد العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 26 سنة معلقا بحبل داخل غرفة متواجدة بجوار التكوين المهني عليم يحي بعين وسارة بالجهة الجنوبية للمدينة.