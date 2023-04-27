وزير السكن يطمئن مكتتبي "حوش الريح"

طمأن وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، مكتتبي وكالة "عدل" بأن كل المرافق الضرورية، ستكون متوفرة بالأحياء السكنية الجديدة والأقطاب السكنية الحضرية.

وقال الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف وكالة "عدل" لتوجيه مكتتبيها، إن عملية التوجيه "آلية" و"ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع والاختيارات".

وبعد أن فصل مختلف المعايير المتبعة، على غرار معدل تقدم الأشغال واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الأسرية والملف الطبي، طمأن بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها، على غرار مكتتبي "حي حوش الريح" بولاية البليدة، وأن الأمر يتعلق "بقطت حضاري يضم تقريبا 10 ألاف وحدة سكنية، وسيتم توفير كل المرافق الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الأقطاب الأخرى".