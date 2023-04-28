"الدولة لا تستطيع تمويل كل الأندية"

دعا وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الخميس، مسؤولي أندية كرة القدم والجمعيات الرياضية، إلى البحث عن موارد مالية من جهات أخرى وعدم الاعتماد على التمويل العمومي في ظل البيئة الاقتصادية التي تحيط بالممارسة الرياضية.

رداً على سؤالين شفويين لنائبين بشأن عدم استفادة 69 نادياً محلياً من رعاية مجمع سوناطراك، قال الوزير: "الوزارة وفي ظل البيئة الاقتصادية التي تحيط بالممارسة الرياضية، لا تستطيع تمويل كل الأندية، لأنها لا تملك السلطة على الشركات الاقتصادية والتجارية لإلزامها على الاستثمار في نادٍ معين".

وأضاف: "هذه البيئة أضحت غير ملائمة لتطوير وتعزيز الشركات الرياضية، فضلاً عن استفحال العنف في الملاعب وغياب أدوات التحكم والتسيير الحديث للأندية الرياضية"، مشيراً إلى أنّ الوزارة مطالبة، بإعادة مراجعة منظومة الإعانات المالية الممنوحة للجمعيات والأندية".

وفي مقابل تأكيده تواجد إدارة الشركة الرياضة لنادي وفاق سطيف في مفاوضات جد متقدمة مع مجمع سونلغاز، ذكر أنّ الوزارة "ستعمل كل ما بوسعها لرفع التجميد عن الملعب الجديد بولاية سطيف (50 ألف مقعد)، بعدما قدّمت عدة اقتراحات في هذا المجال"، مطمئناً أنّه سيتم التكفل بانشغال نادي أولاد عدوان للكرة الطائرة المهدّد بعدم المشاركة قارياً".

وتساءل البرلماني، محمد نيني عن ولاية سكيكدة (حركة مجتمع السلم)، عن مصير إنجاز أكثر من 39 مشروعاً رياضياً، من بينها مشروع انجاز ملعب ببلدية تامالوس (5400 مقعد) وآخر بعين قشرة (5400 مقعد) وهو الانشغال الذي اعتبره وزير الشباب والرياضة "واقعياً"، قائلاً: "هذه المشاريع ما زالت مسجلة ولم يتم إلغاؤها، ولقد باشرنا الإجراءات الخاصة لرفع التجميد عنها من خلال طلب رُفع إلى مصالح وزارة المالية".

وبشأن عدة نقائص تعاني منها على وجه الخصوص، منطقتا تين زاوتين وعين قزام والخاصة بوضعية المرافق الرياضية التي يسيّرها إطاران فقط ولم تستفد من التجهيزات والتهيئة منذ عدة سنوات ومساهمة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، أشار حماد إلى أنّ قطاعه "يولي عناية كبيرة للمناطق الجنوبية التي عرفت قفزة نوعية في المنشآت (10 ولايات فتية) ونعمل على تحسين مستواها من حيث المرافق والتأطير".

وتابع: "شخّصنا الوضعية التي تعانيها هذه الولاية، نتيجة ارتفاع عدد مناصب العمل الشاغرة، حيث تتوفر على مجموع 66 منصب عمل من بينها 54 منصباً شاغراً، وهذا الوضع أثّر على عملية التكفل بالمرافق والنشاطات بهذه الولاية، لذا تعكف مصالحنا على تكوين ملف طلب استصدار رخصة استثنائية لمصالح الوزارة الأولى للقيام بعملية التوظيف الخارجي لهذه الولاية والولايات الجديدة الأخرى ونرتقب حلولا لها في غضون شهر ماي القادم".

وبحسب ممثل الحكومة، تمّ تخصيص 400 منصب من قبل مصالح الوظيف العمومي لسنة 2020-2021، و60 منصباً لسنة 2022 موزعين على فرعي الشباب والرياضة".