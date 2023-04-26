أدانت الجزائر ب"شدة"، اليوم الجمعة الهجوم "الإرهابي الجبان"، على مفرزة عسكرية للجيش بمدينة "أوقارو"، شرق بوركينا فاسو، مؤكدة عزمها الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف، أمس الخميس، مفرزة عسكرية للجيش بمدينة "أوقارو" شرق بوركينا فاسو، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش البوركينابي، وتتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

كما تعرب الجزائر لجمهورية بوركينافاسو الشقيقة، شعبا وحكومة، وفق بيان الوزارة "عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة".

وأضافت الخارجية أن "الجزائر تؤكد عزمها الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها"، داعية المجتمع الدولي بأسره إلى "توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الإفريقية".