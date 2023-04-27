تيبازة: تواصل عملية البحث عن الصياد المفقود

تتواصل اليوم الجمعة عملية البحث عن الصياد المفقود في البحر في شاطئ اخلفاين ببلدية الارهاط في تيبازة لليوم الرابع على التوالي، بعد حادث تعرض قارب صيد سمك أبو سيف الذي كان على متنه رفقة 4 صيادين آخرين الحادث كانت وراءه باخرة لنقل البضائع على بعد 12 ميل بحرية شمالي شاطئ الأرهاط.

وأشارت مصادر محلية أن السفينة المختصة في صيد سمك أبو سيف بطول 10 أمتار والتي كان على متنها طاقم من 5 صيادين صدمتها سفينة لنقل البضائع في عرض البحر شمالي مدينة الأرهاط غربي تيبازة في حدود الساعة 06 و30 دقيقة، لتصيبها بأضرار بليغة في الجانب، وذلك نتيجة نقص الرؤية بسبب الضباب.

وكان الصياد البالغ من العمر 26 سنة قد ألقى بنفسه في البحر في غمرة الحادث ليختفي بعدها، وتجندت فرق الحماية المدينة وخفر السواحل لببحث عنه، فيما أصيب شخص آخر يبلغ من العمر 48 سنة لجروح عولج منها بمستشفى سيدي، ونجا ثلاثة بحارة آخرون كانوا على متن السفينة من الحادث، وينحدر 4 صيادين من بلدية بوهارون والخامس من بلدية قوراية.

وتبقى عملية البحث جارية، من قبل غطاسي الحماية المدنية، بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في 28 غطاسا و08 زوارق نصف صلبة وسيارتي إسعاف وشاحنتي إنقاذ.