مشاريع هامة لـ "سونلغاز" و"جنرال إلكتريك"

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد عجال، بالجزائر العاصمة، أمس الخميس وفدا من مسؤولي جنرال إلكتريك، يترأسه المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، جوزيف أنيس، وذلك لدراسة المشاريع المشتركة بين الشركتين.

وخلال الاجتماع الذي نظم بمقر المديرية العامة للشركة بحضور عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز، وفق بيان المجمع،

تمت دراسة عديد المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز.

وحسب "سونلغاز"، يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية الذي ينظمها عجال مع الشريك "جنرال الكتريك" الذي تجمعه بسونلغاز عدة عقود شراكة على غرار الشركة المشتركة جنرال الكتريك الجزائر للتوربينات.

ويضيف البيان، أن هذا اللقاء كان فرصة عبر خلالها المسؤول عن تمسك "سونلغاز" بشراكتها مع جنرال الكتريك وسعيها لاستثمار شراكتها في دعم برنامج الإدماج الوطني.

من جانبه عبر جوزيف أنيس عن رضاه التام على مستوى المرونة في التعامل التي باتت تميز العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.