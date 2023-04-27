الإمام سعيد تامتري يوارى الثرى بمقبرة بشار

تنقلت اليوم جموع المصلين بعد صلاة الجمعة لحضور جنازة الإمام سعيد تامتري المقتول غدرا من طرف شخص ثبت حسب تقرير الخبرة الطبية أنه مختل عقليا.

الإمام سعيد الذي كان مشرفا على مسجد علي بن أبي طالب بمدينة مغنية٬ لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام قضاها بمستشفى تلمسان الجامعي بعد طعنات قاتلة تلقاها الأحد الماضي وهو يهم بغلق المسجد بعد أداء صلاة الظهر.

وحضرت صلاة الجنازة جموع من المصلين قدموا من مختلف مساجد الولاية إلى جانب أصدقائه ومحبيه وأهله تقدمتهم السلطات المحلية؛ في حين سجل حضور المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بزاز لخميسي الذي نقل لعائلة الضحية تعازي وزير القطاع٬ وعبر لهم عن أسفه لفقدان إمام عرف بخلق طيب وسمعة حسنة.

وحضر الجميع صلاة الجنازة قبل أن يواري الثرى وسط حزن وخيبة ميزت وجوه الحاضرين.

وتلقت عائلة الفقيد واجب العزاء من طرف الحشود التي حضرت صلاة الجنازة.