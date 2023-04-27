سيدي بلعباس: حجز مخدرات يكشف حيلة لمغالطة الكلاب المدربة

تمكن افراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمعية فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من حجز ما يقارب الـ 6 كغ من الكيف المعالج وهي مخبأة بإحكام بداخل سيارة نفعية مع توقيف شخصين في الثلاثينيات من العمر، من خلال عمليتين نوعيتين متفرقتين مكنتا أيضا من مصادرة مركبتين ومبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وكانت كمية المخدرات المحجوزة موجهة لغرض الترويج ، وهي التي تم توقيف مروجاها في ظرف قياسي بانتهاج أسلوب الترصد والتتبع. وكشف التحقيق لجوء أحد المشتبه فيهما إلى رش المخدرات بمادة سائلة ذات رائحة قوية، حتى يصعب من مأمورية الكلاب المدربة في اكتشاف المخدرات، مع ان ذلك لم يفوت الفرصة على أفراد الشرطة في اكتشاف السموم وهي مخبأة بإحكام بداخل مركبة نفعية بالنظر لحنكتهم والخبرة التي اكتسبوها في الميدان.

يذكر انه قد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية.