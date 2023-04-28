تصريحات رمان عشية المقابلة الافتتاحية

أصر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة، ارزقي رمان، اليوم الجمعة، على أهمية الفوز باللقاء الافتتاحي للطبعة الـ14 لكأس أمم إفريقيا-2023 بالجزائر ضد الصومال في اللقاء المبرمج ليوم غد السبت (20:00) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).

وقال المدرب رمان خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الجمعة بملعب براقي: "مثلما عودتنا عليه هذه المنافسات ستكون المباراة الافتتاحية صعبة خاصة من الناحية الذهنية، حيث سيرافقها ضغط نفسي إضافي. لقد استفدنا من تجربة كأس العرب-2022 في كسب الخبرة والتعامل مع مثل هذه المواعيد. من المهم الفوز باللقاء الأول تحسبا لبقية المشوار".

وخلال الطبعة الـ14 لكأس الأمم الإفريقية، يلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، برفقة الصومال، السنغال والكونغو.

وأضاف الناخب الوطني: "الصومال فريق جيد بدليل أنه اقتطع تأشيرة تأهله بجدارة إلى هذه الدورة حيث تغلب على إثيوبيا. الأكيد أن كل المنتخبات الإفريقية أضحت قوية وتمتلك حظوظا متساوية في هذه المنافسة. الأمر الإيجابي أننا سنستفيد من دعم أنصارنا الذين سيمثلون دافعا معنويا هاما للمضي قدما في هذه البطولة الإفريقية".

ويستعد الناخب الوطني ارزقي رمان لقيادة الفريق الوطني لفئة أقل من 17 سنة في ثاني دورة كبرى وذلك بعد التتويج في سبتمبر 2022 بكأس العرب للأمم-2023 التي جرت بالجزائر.

وأوضح المدرب الوطني قائلا: "تجدر الإشارة أن كأس العرب التي توجنا بها في 2022 هي أول لقب للجزائر في هذه الفئة العمرية وهو ما سمح لنا بكسب الثقة اللازمة لخوض هذه البطولة الإفريقية. الجانب الذهني مهم للغاية في مثل هذه الدورات وهو ما سيسمح للاعبين باللعب بكامل إمكانياتهم".

من ناحية التعداد أفاد اللاعب السابق لرائد القبة أن كل عناصره جاهزة تحسبا لهذه المقابلة الأولى وقال: " أناتوف بصحة جيدة عقب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي ضد بوركينافاسو. كل اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء من بينهم المدافع يونس بداني الذي اندمج مع المجموعة".

هذا ويجمع اللقاء الثاني من المجموعة الأولى بين السنغال والكونغو، يوم الأحد (14:00 سا) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.