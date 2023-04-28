كأس إفريقيا (-17 سنة): الكشف عن الفيديو الترويجي

نشرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، الفيديو الترويجي للمنافسة التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.

ويعول المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا، في اللقاء الافتتاحي للطبعة الـ14 لكأس أمم إفريقيا-2023 بالجزائر.

ويجمع اللقاء الثاني من المجموعة الأولى بين السنغال والكونغو بملعب نلسون مانديلا ببراقي، بعد غد الأحد.

وخلال الطبعة الـ14 من هذه المنافسة القارية، تم توزيع المنتخبات الـ12 المشاركة على ثلاث مجموعات: مجموعة الجزائر، ثم مجموعة ثانية تلعب مبارياتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وتتشكل من نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا وزامبيا، ومجموعة ثالثة التي ستخوض مقابلات المنافسة القارية بملعب 19 مايو 1956 بعنابة، فتضم الكاميرون (حاملة اللقب)، مالي، بوركينافاسو وجنوب السودان.

وسيمثل الأربع الأوائل في الدورة، إفريقيا في مونديال أقل من 17 سنة الذي كان من المقرر أن يقام بالبيرو من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة سحب التنظيم من هذا البلد، بسبب التأخر المسجل في انجاز المنشآت الرياضية، منها ملاعب كرة القدم.