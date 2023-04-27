صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن فتح قنصلية عامة للجزائر بنابولي، جنوب إيطاليا.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 18 أفريل 2023 " تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية)".

واضاف ذات المرسوم "تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية: كامبانيا وموليزي وبوليا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية".

ويأتي فتح هذه القنصلية تتويجا للاتفاق المبرم بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى إيطاليا العام الماضي.