كأس الجزائر: أولمبي أقبو يواصل صنع الحدث

يواصل فريق أولمبي أقبو مشواره المميز في كأس الجزائر بعدما أطاح اليوم الجمعة بإتحاد خنشلة بثلاثية نظيفة على ملعب الوحدة المغاربية (بجاية) في ثمن نهائي المنافسة.

ويعتبر اتحاد خنشلة ثالث ضحية لأولمبي أقبو من الرابطة المحترفة الأولى بعدما تجاوز في الدورين الماضيين من كأس الجزائر مولودية وهران ومولودية البيض.

وسيواصل النادي المنتمي للقسم الثالثة المغامرة في ربع النهائي، حيث سيواجه جمعية الشلف الذي تجاوز صفاء الخميس بصعوبة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

في مقابلات أخرى نجح ناديا نجم مقرة ونادي بارادو (الرابطة الأولى) في تفادي المفاجئة وتجاوزا شباب برج منايل وترجي مستغانم على التوالي، فيما حققت جمعية الخروب (الرابطة الثانية) تأهلا صعبا على حساب شبيبة البرواقية بهدف وحيد.

كما حقق شباب الزاوية تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي الكأس بعدما تجاوز مشعل حاسي مسعود بضربات الترجيح على ملعب الإخوة براكني في البليدة.

نتائج ثمن النهائي :

1- شباب الزاوية 0 - مشعل حاسي مسعود 0 (تأهل شباب الزاوية بضربات الجزاء)

2- شبيبة الساورة - شبيبة جيجل (السبت 29 أفريل)

3- نادي بارادو 2 - ترجي مستغانم 1

4- أولمبي أقبو 3 - اتحاد خنشلة 0

5- شبيبة الأبيار - شباب بلوزداد (مؤجل إلى موعد لاحق)

6- صفاء خميس مليانة 0 - جمعية الشلف 0 (تأهل الشلف بضربات الجزاء)

7- شباب برج منايل 1 - نجم مقرة 3

8- شباب البرواقية 0 - جمعية الخروب 1

مباريات ربع النهائي :

1- شباب الزاوية – نجم مقرة

2- جمعية الشلف – أولمبي أقبو

3- شبيبة الساورة أو شبيبة جيجل – نادي بارادو

4- شبيبة الابيار أو شباب بلوزداد – جمعية الخروب