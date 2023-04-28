خروج مشرف لشباب البرواقية من كأس الجزائر

لم يتمكن اليوم فريق شباب البرواقية من اقتطاع ورقة التأهل للدور الربع نهائي من منافسة كأس الجزائر في المباراة التي احتضنها ملعب إمام الياس بالمدية، التي انهزم فيها الشباب بعد صمود دام 75 دقيقة بهدف دون رد من توقيع قائد جمعية الخروب أيوب فرحات على إثر مخالفة مباشرة ليسكنها في شباك الحارس بلهادي الذي كان رجل المباراة بامتياز بعد أن نجح في صد الكثير من هجمات الجمعية ورغم المحاولات التي قام بها أشبال المدرب بن كوار في العشرين دقيقة المتبقية باحتساب الوقت الإضافي إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لينسحب ممثل ولاية المدية من المنافسة التي وصل فيها إلى هذا الدور الذي يعد انجازا تاريخيا وهو لم يمض على تأسيسه سوى خمس سنوات، حيث سيتفرغ إلى مشواره في بطولة الجهوي الثاني التي يراهن فيها على تحقيق الصعود ويحتل المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد اتحاد أولاد يعيش.