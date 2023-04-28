مدرب أجاكسيو يفتح النار على بلايلي

تحدث مدرب نادي أجاكسيو، أوليفييه بانتالوني، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، عن قضية الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي بات محل إجراء تأديبي إثر رحيله إلى الجزائر دون تبليغ ناديه.

وعبر مدرب النادي الفرنسي عن إحباطه قائلا:" ليس لدي أخبار، أشعر بخيبة أمل خاصة بالنسبة للمدير الرياضي الذي بذل قصارى جهده ليجعل اللاعب يشعر بالرضا في النادي. كان لدينا أصداء عن سلوكه، وقد ناقشنا ذلك، وكان لدينا حقًا شعور بأنه فهم طريقة العمل هنا، وأنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة النادي. لقد فعل ذلك لفترة من الوقت، وبعد وصوله تزايدت الآمال في ضمان البقاء في القسم الأول، ولكن لسوء الحظ بعض الأشياء لا يمكننا التحكم فيها. خيبة أمل كبيرة بالطبع، لأنه لاعب لديه موهبة هائلة لكنها ضائعة".

ورغم أن ابن الباهية نشر صورة "ستوري" على حسابه في موقع "انستغرام" تظهره بجانب سرير عمه المتوفى، غير أنه لن يفلت من عقوبات ناديه.