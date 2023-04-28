الجلفة: إيداع موظف بمفتشية الضرائب الحبس

أودعت محكمة الجلفة أمس شخصا في العقد الخامس من عمره الحبس، عن تهمتي تلقي الرشوة مقابل إجراء عمولة إدارية وكذا تبيض الأموال، المعني موظف بمفتشية الضرائب بالجلفة.

وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم تم توقيفه في حالة تلبس من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، داخل سيارته، وبعد عملية تفتيش عثر على مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الصعبة.

وبعد عملية تفتيش لمكتب المتهم بأمر قضائي تم العثور على ما يقارب 500 مليون سنتيم كانت مخبأة داخل خزانة حديدية بمكتبه كانت مقسمة وعليها أسماء أشخاص، وبعد استفاء إجراءات التحقيق قدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمر إيداع بالحبس.