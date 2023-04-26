الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب

تُشارك وزارة الثقافة والفنون من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية في الطبعة الـ 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب المنظم في الفترة الممتدة من 27 افريل إلى 8 ماي 2023.

و قال بيان للوزارة ان ''المشاركة الجزائرية وتعرف هذه السنة حضور 23 دار نشر و540 عنوانا من مختلف مجالات الأدب، الرواية، التاريخ، العمارة وكتاب الطفل''.

و تابع : " أشرف الرئيس التونسي"قيس سعيد" على مراسم الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الثقافية، أين توقف مطولا في الجناح الجزائري واطلع على آخر إصدارات وزارة الثقافة والفنون ودور النشر المشاركة، كما إستمع بإهتمام كبير لعرض حول مختلف العناوين المعروضة في جناح الجزائر وعدد دور النشر المشاركة وحركية النشر في بلادنا".

وأثنى الرئيس التونسي بهذه المناسبة -حسب ذات المصدر- على المجهودات التي توفرها الدولة الجزائرية لدعم النشر وترقية الأدب والرواية ومختلف مجالات الإبداع الفكري في الجزائر. هذا وينتظر أن يشهد الجناح الجزائري إقبالا متميزا نظرا لأهمية وتنوع العناوين المعروضة.