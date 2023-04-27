توقف حركة القطارات عبر خط الجزائر-وهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مساء اليوم الجمعة، انحراف بعض عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة (خروج عجلات العربات عن السكة)، وذلك بمنطقة بومدفع في ولاية عين الدفلى).

وحسب بيان ذات الشركة فإن القطار متكون من عربات فارغة لنقل البضائع ولم تسجل الشركة أية خسائر أو إصابات بشرية إثر هذا الحادث.

وبسبب هذا الحادث، أعلن الشركة العمومية أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو الشلف ووهران (ذهابا وإيابا)، ستتوقف مؤقتا بداية من مساء اليوم، إلى غاية إشعار جديد.

وقدمت الشركة اعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، مؤكدة بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات وإصلاح خط السكة الحديدية، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.