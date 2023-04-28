غلق الطريق الوطني رقم 1 على مستوى المدية

في إطار عمليات الصيانة الدورية لمحاور الطرقات أعلنت اليوم مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية عن الغلق المؤقت للطريق الوطني رقم 1 من النقطة الكيلومترية 80 إلى غاية النقطة الكيلومترية 71 على مستوى محور حوش المسعودي للسماح لفرق الصيانة بالتدخل لصيانة الطرق الوطنية، وذلك بدءا من نهار اليوم الجمعة على الساعة السابعة مساءا.

وأوضحت المديرية أنه سيتم تحويل حركة جميع المركبات بما فيها مركبات الوزن الثقيل إلى الطريق السيار شمال جنوب ابتداء من محور الدورة الزرقا إلى غاية المدخل الشمالي لبلدية الحمدانية.

وقدمت مصالح الأشغال العمومية اعتذارها عن أي إشكال قد يحدثه التحويل المؤقت لحركة السير، مؤكدة أنها تسعى جاهدة للإسراع في استكمال أشغال الصيانة لضمان العودة السريعة لفتح الطريق لاحقا.