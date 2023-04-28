إصابات إثر اندلاع نيران بسلسلة الأطلس البليدي

تدخل، مساء اليوم، أعوان الإطفاء والإنقاذ لإخماد حريق مشبوه، اندلع بأعالي منطقة بوعرفة إلى الجنوب من عاصمة الولاية البليدة، حيث لا يزال رجال الإطفاء إلى كتابة هذه الأسطر، يرابطون لأجل السيطرة على ألسنة النيران التي أدت إلى إصابة اثنين منهم.

وتسببت الرياح المباغتة في تغيير مسار النيران المشتعلة التي كادت أن تحاصر إطفائيين، أين سمح وجود مسالك جبلية من الإفلات والالتفاف حول ألسنة النار والابتعاد عن منطقة الخطر، ونجم عن ذلك إصابة عونين بجروح واختناقات غير بالخطيرة.

ولم تحدد بعد الأسباب من وراء الحريق، الذي يرجح أن يكون نتيجة بقية سيجارة مشتعلة، فيما قدرت المساحة الغابية المتضررة مبدئيا بنحو 05 هكتارات.