البر يكس تدعو لحل سياسي في الصحراء الغربية

دعت مجموعة بريكس الى حل سياسي فوري يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

و في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقد أول أمس الأربعاء بجنوب افريقيا ، أعرب نواب وزراء خارجية دول بريكس، والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا، عن "الحاجة إلى تحقيق حل سياسي دائم، ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما أعربوا عن دعمهم "الكامل" لتنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا في الدفع بالعملية السياسية بما يؤدي إلى استئناف الحوار بين الأطراف المعنية.