أسباب تقصُّف الأظافر

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن التغذية ‫السليمة تعد سلاحا فعّالا لمحاربة تقصف الأظافر.



وأوضح المركز أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص الحديد؛ لذا ينبغي إمداد ‫الجسم بعنصر الحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل اللحوم ‫والبقوليات والمكسرات ورقائق الشوفان.



‫كما قد يكمن سبب تقصف الأظافر في نقص الكالسيوم؛ لذا ينبغي إمداد الجسم ‫بالكالسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل منتجات الألبان.



‫وقد يشير تقصف الأظافر أيضا إلى نقص بعض الفيتامينات في الجسم مثل "إيه" (A) و"بي" (B) ‫و"سي" (C) و"دي" (D)؛ لذا ينبغي إمداد الجسم بهذه الفيتامينات من خلال تناول ‫الأغذية الغنية بها مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع العسلي (فيتامين إيه) واللحوم والأسماك واللبن والبيض (فيتامين بي) والبرتقال واليوسفي ‫والكيوي والبروكلي والفلفل (فيتامين سي) وصفار البيض والكبد والأسماك ‫البحرية كالسلمون والرنجة والسردين (فيتامين دي).



‫ الاعتناء بالأظافر



‫وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي أيضا الاعتناء بالأظافر بشكل جيد، ‫وذلك من خلال تطبيق حمامات الزيت مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون.



‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقصف الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث قد يشير تقصف الأظافر حينئذ إلى أحد الأمراض مثل ‫فطريات الأظافر وأمراض الغدة الدرقية والأمراض الجلدية والاضطرابات ‫الهرمونية.



