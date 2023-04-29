حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من اضطراب جوي يجتاح العديد من الولايات عبر الوطن.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الأغواط، تيارت، الجلفة، معسكر، البيض، النعامة، سعيدة، تلمسان وسيدي بلعباس وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وأشار تنبيه لذات المصالح، إلى ارتفاع درجات الحرارة قد تتعدى 38 درجة مئوية، على ولايات: قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، وذك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

كما حذر نفس المصدر، من رياح قوية وبحر هائج عبر السواحل الممتدة من الغزوات إلى سواحل بوهارون بتيبازة.