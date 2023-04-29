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اضطراب جوي يجتاح 12 ولاية

مجتمع
29 افريل 2023 ()
ف.ن
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من اضطراب جوي يجتاح العيد من الولايات عبر الوطن.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت، الجلفة، بالاضافة الى ولاية تلمسان، وسيدي بلعباس وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وأشار تنبيه لذات المصالح، إلى ارتفاع درجات الحرارة قد تتعدى 38 درجة مئوية، على ولايات: قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، وذك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

كما حذر نفس المصدر، من رياح قوية وبحر هائج عبر السواحل الممتدة من الغزوات إلى سواحل بوهارون بتيبازة.

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