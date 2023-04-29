اضطراب جوي يجتاح 12 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من اضطراب جوي يجتاح العيد من الولايات عبر الوطن.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت، الجلفة، بالاضافة الى ولاية تلمسان، وسيدي بلعباس وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وأشار تنبيه لذات المصالح، إلى ارتفاع درجات الحرارة قد تتعدى 38 درجة مئوية، على ولايات: قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، وذك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

كما حذر نفس المصدر، من رياح قوية وبحر هائج عبر السواحل الممتدة من الغزوات إلى سواحل بوهارون بتيبازة.