الجلفة: تقوية الشبكة الكهربائية بحاسي بحبح وحد الصحاري

في إطار تحسين نوعية واستمرارية التموين بالطاقة الكهربائية المقدمة للزبون ومن أجل تقوية شبكتها قامت مديرية التوزيع الجلفة بوضع حيز الخدمة منبع جديد بحاسي بحبح باستطاعة إجمالية 80 ميغا فولط امبير، إضافة إلى ست تمديدات جديدة بكل من "الزعفران ، حاسي العش ، العطري، المقسم بوعافية و المستشفى" بطول شبكة كهربائية متوسطة التوتر تبلغ 85 كلم ما كلف سونلغاز غلافا ماليا قدر بـ 290 مليون دج.

ومن شأن هذا الاستثمار حسب بيان لمصالح مديرية التوزيع بالجلفة، تحسين الخدمة لحوالي 40 ألف زبون بكل من دائرة حاسي بحبح وبلدياتها "حاسي بحبح، الزعفران، عين معبد وحاسي العش " وكذا دائرة حد الصحاري وبلدياتها "حد الصحاري، بويرة لحداب، عين الفقه".