غليزان: مبحوث لدى العدالة في قبضة الأمن

نجحت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص مسبوق قضائيا محل أمرين بالقبض وثلاثة أحكام قضائية، وهذا بعدما وردت معلومات تفيد بوجود أحد الأشخاص المبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية بإحدى المقاهي بغليزان، ليتم وضع خطة محكمة وبعد عملية الترصد وتفعيل العنصر الاستعلاماتي تم توقيف المشتبه فيه محل أمرين بالقبض الأول عن تهمة القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والوضع للبيع للمؤثرات العقلية، والأمر بالقبض الثاني عن تهمة الوضع للبيع أقراص مهلوسة بطريقة غير شرعية، كما أنه محل ثلاثة أحكام قضائية في قضايا أخرى. وبعد استكمال الاجراءات القانونية أنجز ملف جزائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.