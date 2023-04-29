هذه هي نسبة امتلاء السدود

قال وزير الري طه دربال، إن نسبة امتلاء السدود عبر الولايات بلغت 32 بالمائة.

وأكد الوزير خلال ترأسه صباح اليوم السبت، بمقر الوزارة بالقبة، الملتقى الوطني لإطارات الري حول "عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه"، أن مخزون السدود عرفت تراجعها مقارنة بالسنة الماضية، وأن ظاهرة تراجع منسوب السدود، ليس وليد السنة، موضحا أن العمل جار على تجديد الشبكات لتفادي ضياع الماء.

ويعود تراجع نسبة امتلاء السدود إلى الوضعية الجوية الاستثنائية التي تسود البلاد منذ السنوات الماضية، وتواصله شح تساقط الأمطار إلى غاية الآن.