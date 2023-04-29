مجهول يضرم النار بمسجد في مستغانم

أقدم مجهول على إضرام النار فجر اليوم السبت، بمسجد موسى بن نصير ببلدية مزغران بولاية مستغانم.

وقال مؤذن المسجد لـ "الخبر" إن الحادثة وقعت الليلة الماضية ومن حسن الحظ انه تنبه لرائحة الدخان عند قدومه لصلاة الفجر حيث اكتشف لهيب النار عند مدخل المسجد والتي أتت على جزء كبير من الفراش حيث استنجد بالمصلين من أجل إطفاء الحريق، خاصة وأن شرارة الحريق كانت بالقرب من أنبوب الغاز.

ويذكر أن إمام المسجد لم يلتحق بمنصبه بسبب وجوده خارج الوطن لأداء صلاة التراويح بإيطاليا ثم سافر بعد العيد للسعودية لأداء العمرة.

والحادث خلف استياء كبيرا لدى سكان المنطقة أين تجمهروا منذ الصباح أمام المسجد في محاولة لمعرفة أسباب الحادث، ولفتت إدارة المسجد إلى أنه جرى إبلاغ الشرطة وتقديم شكوى بهذا الخصوص، معربة عن الأمل في إلقاء القبض على الفاعل بأسرع وقت.