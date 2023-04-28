شباب بلوزداد يودع المنافسة الإفريقية

أقصي شباب بلوزداد، اليوم السبت، رسميا، من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعدما انهزم مجددا أمام نادي ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في إياب ربع النهائي.

وقدم أشبال المدرب نبيل الكوكي مستوى أفضل من مواجهة الذهاب بالجزائر، التي تلقوا فيها هزيمة ثقيلة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وتقدموا في التسجيل عن طريق المدافع سفيان بوشار في الدقيقة 24.

وعاد بطل جنوب إفريقيا في النتيجة بعد تسجيله هدفين في الدقيقتين 45 و49 على التوالي ليضمن تواجده في نصف النهائي بنتيجة 6-2 في مجموع المواجهتين.

وسيكون ماميلودي سانداونز على موعد مع مواجهة قوية ضد حامل اللقب، الوداد البيضاوي، فيما يودع ممثل الكرة الجزائرية هذه المنافسة من ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي.