La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce samedi, des perturbations dans ses vols depuis et vers la France et précisé que certains vols seront même annulés.

Dans un communiqué qu'elle a rendu public, Air Algérie a expliqué ces perturbations par la grève de l'aviation civile en France annoncée par les syndicats de la direction générale de l'aviation civile française les 1er et 2 mai prochains.