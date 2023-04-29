وفاة قاصر غرقا بالبليدة

لقي نهاية الأسبوع، قاصر في الـ17 من العمر، حتفه غرقا بحوض لتجميع المياه بمزرعة، في بني تامو بالبليدة، فيما نجا 04 آخرين من الموت الأكيد، ليتم بذلك تسجيل أول غريق قبل حلول موسم الاصطياف.

وأفادت معلومات " الخبر"، أن الطفل القاصر ضحية الغرق، كان برفقة مجموعة من الأصحاب، استغلوا موجة الحرارة التي انتشرت في هذه الأيام، بالسباحة في حوض غير آمن، أين وجد الضحية وآخر، نفسيهما محاصرين عاجزين عن التخلص من الأوحال والبلاستيك، الذي كان يغطي قاع الحوض المائي، ليغرق الأول، فيما الثاني نجا بعد عملية إنقاذ وإسعافه من قبل أعوان الإنقاذ.