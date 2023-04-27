روسيا تتوعد بولندا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا ينبغي أن توجد بولندا بالنسبة لروسيا، طالما لا يوجد أحد في السلطة باستثناء المتوجسين من روسيا "روسوفوبيا"، مؤكدا أن أوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت، "لا أرى أي سبب للاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن تتواجد بالنسبة لنا، حتى أنه لا يوجد أحد في السلطة سوى الروسوفوبيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب إبادتهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة وارسو، في وقت سابق اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.

وأوضح المراسل أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، وأكد أورداش أن الجانب الروسي يعتبر جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية. وتجاهلت السلطات الأمنية البولندية القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة