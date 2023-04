La Russie menace la Pologne

La Pologne a annoncé samedi avoir saisi le bâtiment du lycée russe à Varsovie, un acte aussitôt qualifié d'"illégal" par la Russie qui a promis une riposte.

"C'est un acte illégal, une incursion sur un site diplomatique", a déclaré son ambassadeur à Varsovie, Sergueï Andreïev, dans une vidéo diffusée par l'agence de presse russe Ria Novosti.

"Bien sûr, une réaction va suivre", a-t-il affirmé, ajoutant que la Russie allait riposter en vertu du "principe de réciprocité".

"L'école va poursuivre ses activités dans d'autres locaux de la mission diplomatique russe, on va assurer une bonne fin d'année scolaire à nos enfants et l'organisation des examens", a encore dit Andreïev.

"Je ne vois aucun intérêt à maintenir des relations diplomatiques avec la Pologne" a surenchéri sur Twitter l'ex-président russe, et actuel vice-président du conseil de sécurité à Moscou, Dmitry Medvedev.

"Cet État ne devrait pas exister pour nous tant qu'il y aura des russophobes absolus au pouvoir" a-t-il écrit sur le réseau social, ajoutant que l'Ukraine était "pleine de mercenaires polonais" qui devaient être "exterminés sans pitié comme des rats puants".