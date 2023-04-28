افتتاح "كان" الناشئين بالجزائر

افتتحت، مساء اليوم السبت، الطبعة الـ14 من كأس إفريقيا لكرة القدم، أقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.

وانطلق الحفل على الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة، وسط حضور جماهير معتبر على المدرجات.

وبدأ الحفل، الذي استمر لربع ساعة من الزمن، بعزف النشيد الوطني تلته فقرة فنية من أداء الفنان الجزائري جميل غويلي المدعو "جام" الذي قدم أغاني بطابع إفريقي.

كما شهد الحفل مشاركة منظم الموسيقى المعروف "راندال" الذي قدم فقرات موسيقية مرفوقة برقصات كوريغرافية وألعاب ضوئية.

في الجانب الرسمي، حضر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، رفقة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، فيما تواجد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ"الكاف" على رأسهم الأمين العام موسينغو فيرون أومبا.

وستقام مقابلات المنافسة في ثلاثة مدن جزائرية هي العاصمة (ملعب نيلسون مانديلا)، قسنطينة (ملعب الشهيد حملاوي) وعنابة (ملعب 19 ماي 1956).

وتعتبر هذه المنافسة الثانية التي تحتضنها الجزائر في 2023 بعد التنظيم الباهر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين في بداية السنة الحالية.

صور من حفل الافتتاح: