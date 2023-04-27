بورصة الجزائر تسجل أكبر ارتفاع على الصعيد العربي

سجلت بورصة الجزائر أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الثلاثي الأول من عام 2023، بعد أن بلغت نسبة 14 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة الماضية، وفقا لصندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق في نشرته الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الأول من 2023 الصادرة أمس الجمعة، أن بورصة الجزائر "تصدرت أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 14 بالمائة".

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة الجزائر، حسب المصدر ذاته، ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة16.9 بالمائة في نهاية الثلاثي الأول من 2023.

كما سجل المؤشر الرئيس لبورصة الجزائر ارتفاعا بنسبة17.1 بالمائة، ليغلق عند مستوى3646.5 نقطة في نهاية مارس من 2023.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد سجلت بورصة الجزائر ارتفاعا بنحو 84.7 مليون دولار، لتصل إلى نحو 572.6 مليون دولار مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية, مقابل 487.9 مليون دولار خلال الثلاثي الأخيرة من السنة الماضية.

لتكون بذلك من بين البورصات العربية التسع التي سجلت ارتفاعا في القيمة السوقية خلال الثلاثي الأول، فيما سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعا في قيمتها السوقية.

أما بالنسبة لنشاط التداول في بورصة الجزائر، فقد شهد هو الآخر ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ نحو 311 ألف دولار، مقارنة مع 196.2ألف دولار خلال الثلاثي الأخير من 2022.

وارتفع أيضا عدد الأسهم المتداولة إلى نحو 65.5 ألف سهم،مقابل نحو 52.2 ألف سهم تم تداولها خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية, لتكون بورصة الجزائر من بين تسع بورصات عربية سجلت ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة.