وزارة الصحة تحذر

قررت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، تنظيم أسبوع تحسيسي وتوعوي حول مخاطر إدمان المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة وما شابه ذلك من السموم التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الأشخاص، سيما الشباب.

وحسب بيان لها، فان الأسبوع التحسيسي التوعوي حول مخاطر الإدمان يتم تنظيمه من 30 افريل إلى 6 ماي 2023 عبر كامل التراب الوطني ويكون موجها لكل المجتمع ، وبصفة خاصة الشباب والأولياء.

واضاف ذات المصدر، أنه أثناء هذه الفعالية التحسيسية يتم تنظيم أبواب مفتوحة في المراكز العلاجية عبر كامل التراب الوطني، كما يقوم المهنيون في ميدان معالجة الإدمان ومهنيو الصحة العمومية بصفة عامة بتعبئة عامة لتنظيم خرجات ميدانية تهدف إلى إيصال الرسالة الصحية والوقائية لأكبر عدد من أفراد المجتمع.